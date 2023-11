Allerta Meteo Toscana: allarme arancione per pioggia nelle zone nordoccidentali

MeteoWeb

La perturbazione che ha investito anche la Toscana porterà ancora pioggia in particolare sulle zone di nord-ovest. Per queste aree, la Sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore con validità dalle 18 di oggi e per tutta la giornata di domani, venerdì 1 dicembre. Per l’area dei bacini del Bisenzio e Ombrone Pistoiese, il codice arancione emesso ieri, sempre per lo stesso rischio, è stato esteso a tutta la giornata di domani.

Emessi poi altri codici gialli: per rischio idraulico del reticolo principale, per il bacino del Serchio, valido dalle 8 alla mezzanotte di domani; per lo stesso rischio, per tutta la giornata di domani, per Lunigiana e Garfagnana. Infine uno per vento, esteso a tutta la costa e alla fascia appenninica da nord a sud, e uno per mareggiate, relativo a tutto il tratto di costa da nord a sud, validi entrambi fino alla mezzanotte di sabato 2 dicembre.

Oggi piogge sulle zone di nord-ovest più insistenti ed abbondanti sui rilievi mentre domani ancora precipitazioni insistenti ed abbondanti sulle zone di nord-ovest, a tratti anche di moderata-forte intensità sui rilievi. I venti oggi sono forti da sud/sud-ovest, sulla costa e sui crinali appenninici e zone sottovento mentre domani forti da sud/sud-ovest, sulla costa e sui crinali appenninici e zone sottovento. Mare molto mosso sia oggi che domani.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: