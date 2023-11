Allerta Meteo Toscana: allarme arancione per rischio idraulico e idrogeologico, attenzione al forte vento

MeteoWeb

Nuovo peggioramento dalla sera di oggi sulla Toscana, con approfondimento di un minimo sul Mar Ligure e transito di un sistema frontale tra stasera e la prima parte di domani, domenica 5 novembre. Per questo, la Protezione Civile regionale ha diramato una nuova allerta meteo arancione per rischio idraulico e idrogeologico dalle 20 di questa sera fino alle 15 di domani. Allerta arancione anche per mareggiate su tutta la costa a partire dalla mezzanotte (allerta gialla da oggi) e allerta gialla per temporali, rischio idrogeologico, idraulico e vento forte sul resto della regione.

Nel dettaglio, dalla sera di oggi si prevedono precipitazioni sparse anche temporalesche, inizialmente sulla provincia di Massa-Carrara e Lucca in rapida estensione nel corso delle ore notturne al resto della regione, soprattutto alle zone interne. Miglioramento già nel corso della mattinata con cessazione delle precipitazioni sulle zone settentrionali e residui rovesci e temporali che si attarderanno sulle province di Grosseto, Siena e Arezzo, dove potranno risultare anche intense e persistenti.

Tra la sera di oggi e la prima parte di domani attesi cumulati medi attorno a 50-70mm e massimi fino a 80-100mm sulle province di Massa-Carrara e Lucca, localmente superiori sui rilievi appenninici. Cumulati medi di 30-40mm con massimi fino a 40-50mm sull’alto Livornese, provincia di Pistoia, Prato e Valdarno inferiore e Mugello, fino a 70-80mm sui rilievi appenninici. Cumulati medi intorno a 20-30mm sulle zone interne centrali e meridionali e massimi fino a 40-60mm, fino a 70-80mm sulle zone appenniniche e sull’Amiata.

Segnalata anche la possibilità di locali temporali anche di forte intensità dalla sera di oggi sulle zone di nord-ovest. Nella notte e nelle prime ore del mattino, locali forti temporali possibili anche sul resto della regione.

Oggi intensificazione del vento da sud, sud-ovest in serata con raffiche fino a 80-100km/h in Arcipelago, zone costiere, crinali appenninici e zone sottovento e anche sui rilievi collinari centro-meridionali. Raffiche fino a 50-60km/h in pianura. Dalla mattina di domani, rotazione a ovest, sud-ovest con ancora raffiche fino a 100km/h sull’Appennino e zone sottovento, fino a 80-90km/h sulla costa centro-settentrionale e sull’Arcipelago a nord dell’Elba. Raffiche fino a 50-60km/h sul resto della regione.

Dalla tarda serata di oggi, moto ondoso in aumento su tutti i settori. Domani mare agitato o molto agitato a nord dell’Elba e temporaneamente anche sul settore meridionale. Forti mareggiate sul litorale. Altezza dell’onda significativa fino a 4-5 metri al largo, 3-4 metri sotto costa. Moto ondoso in attenuazione nel pomeriggio a sud dell’Elba.

