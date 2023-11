Allerta Meteo Toscana: domani scuole chiuse a Cecina

MeteoWeb

Scuole chiuse a Cecina (Livorno) domani, martedì 28 novembre, per l’allerta meteo arancione per vento e mareggiate diramata dalla Protezione Civile della Toscana. Lo prevede un’ordinanza del Commissario straordinario del Comune. Disposta anche la chiusura dei parchi pubblici all’aperto e il divieto di svolgere attività sportive all’aperto e all’interno di tensostrutture. Annullato anche il mercato settimanale di Cecina centro.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: