Allerta Meteo Toscana: domani scuole chiuse in due Comuni alluvionati, evacuazioni preventive a Montemurlo

Alla luce dell’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico sull’area dei fiumi Bisenzio e Ombrone Pistoiese, le scuole resteranno chiuse a Campi Bisenzio (Firenze) domani, giovedì 30 novembre. Lo ha deciso il sindaco Andrea Tagliaferri con una ordinanza, considerando “la situazione compromessa del territorio già gravato dai precedenti eventi alluvionali“. La chiusura riguarda tutte le scuole di ogni ordine e grado e gli asili nel territorio comunale di Campi Bisenzio per l’intera giornata di domani.

Anche a Montemurlo (Prato) domani resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado, compresi i nidi, gli spazi gioco e il liceo artistico “Umberto Brunelleschi”. Il sindaco Simone Calamai ha disposto, inoltre, la chiusura di tutti i mercati rionali compreso quello di Campagna amica; chiusi e interdetti a persone e mezzi i giardini e i parchi pubblici e tutti gli spazi gioco e sportivi all’aperto; chiuso il cimitero comunale.

Inoltre, il sindaco Calamai ha disposto l’evacuazione delle persone che abitano ai piani bassi, interrati o seminterrati di cinque strade di Montemurlo Centro nella zona del torrente Stregale. Si tratta di via del Parco dai civici 1 al 57 e dal 2 al 38; via Fratelli Cervi dai civici 1 al 41 e dal 2 al 76; via Montalese dal civico 424 al 458 e dal 481 al 509;via Morecci dal civico 36 al 116 e dal 49 al 75; via Giunti dal civico 3 al 37 e dal 2 al 54. Per chi fosse impossibilitato a spostarsi, il consiglio è quello di contattare la protezione civile comunale telefono 0574-558446 cellulare 335 1846512 e chiedere supporto per trascorrere la notte nel punto di accoglienza, predisposto nella palestra di Fornacelle (via Deledda- Montemurlo)

“In attesa della conclusione degli interventi sul nostro reticolo idraulico, mi vedo costretto a prendere questa decisione per tutelare l’incolumità pubblica – spiega il sindaco Calamai – Anche altri territori, fortemente colpiti dall’alluvione del 2 novembre scorso come Campi Bisenzio, hanno adottato la mia stessa decisione. A Montemurlo sono ancora attive diverse criticità che richiedono la massima cautela”.

Nell’allerta meteo arancione, rientra anche il Comune di Prato. Per seguire l’andamento della situazione, resta aperto il Coc di Protezione Civile, mai chiuso dal 2 novembre scorso. Inoltre, nella giornata di domani, i volontari del sistema di Protezione Civile monitoreranno direttamente sul territorio le zone che sono già state colpite dall’alluvione.

