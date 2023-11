Allerta Meteo Toscana: evacuazioni preventive a Montale, Prato e Quarrata

MeteoWeb

La nuova allerta meteo arancione fa scattare le evacuazioni preventive in Toscana. “L’entità del fenomeno meteo-climatico sulla Toscana ha messo in crisi soprattutto il sistema delle acque basse. Stiamo intervenendo al meglio per affrontare la nuova allerta arancione, nonostante ciò alcuni territori stanno disponendo evacuazioni preventive”, ha detto l’assessore regionale all’Ambiente e la Protezione Civile Monia Monni, facendo il punto dell’emergenza maltempo in un sopralluogo a Stabbia di Cerreto Guidi (Firenze).

L’assessore ha spiegato che sono circa 2.000 i punti in cui si sta intervenendo e che le piogge in arrivo si innestano in una situazione di aree già compromesse. Tra le situazioni di maggiori criticità ci sono Campi Bisenzio, dove è stato ripristinato l’argine del Marina, Cerreto Guidi dove si sta intervenendo sugli argini franati del torrente Vincio, e sull’Agna dove il fondo del fiume per la forza dell’acqua è stato eroso ed è crollato di tre metri, deviando il suo corso. Quest’ultimo intervento è stato chiuso ieri ma permangono alcune criticità e il sindaco ha deciso, in vista della nuova allerta meteo, di predisporre alcune evacuazioni preventive. Stesso provvedimento è stato preso a Figline di Prato e Quarrata.

“Il sistema è tutto al lavoro alla massima potenza – ha aggiunto -, i Comuni stanno facendo provvedimenti di somma urgenza che poi saranno ovviamente ristorati nell’ambito delle procedure di rimborso della Regione e dello Stato. Sono al lavoro i consorzi di bonifica e stanno continuando i sopralluoghi a tappeto”.

A Montale, evacuazione dei piani terra

Il sindaco di Montale, uno dei comuni della provincia di Pistoia più colpiti dal maltempo, in vista dell’allerta meteo arancione prevista per questo pomeriggio, ha firmato una ordinanza nella quale ordina l’evacuazione di tutti coloro “che abitano negli interrati, nei seminterrati e nei piani terra e che non abbiano possibilità di salire ai piani superiori”. Contemporaneamente, “invita all’allontanamento dalla propria abitazione le persone che hanno certificati problemi di salute, patologie che richiedono assistenza medica con apparecchiature elettromedicali, che hanno problemi di deambulazione o scarsa autonomia personale e comunque tutte le persone con età superiore ai 65 anni”.

