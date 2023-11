Allerta Meteo Toscana, evacuazioni preventive a Montemurlo

MeteoWeb

Il Comune di Montemurlo (Prato) ha disposto l’evacuazione – stasera – di tutti i cittadini dimoranti ai piani interrati, seminterrati, ai piani terra e rialzati in cinque strade di Montemurlo Centro alla luce dell’allerta meteo gialla in corso da stasera a domani mattina. Si tratta di via del Parco dai civici 1 al 57 e dal 2 al 38; via Fratelli Cervi dai civici 1 al 41 e dal 2 al 76; via Montalese dal civico 424 al 458 e dal 481 al 509;via Morecci dal civico 36 al 116 e dal 49 al 75; via Giunti dal civico 3 al 37 e dal 2 al 54. Sono circa 150 le persone che abitano ai piani più bassi nella zona interessata, mentre in tutto sono 300 le famiglie residenti nelle cinque strade a rischio.

Il sindaco Simone Calamai è sul posto con la Polizia municipale e i volontari della Protezione Civile comunale per informare i cittadini della nuova ordinanza. “L’evacuazione è necessaria per le conseguenze dell’alluvione del 2 novembre che hanno creato criticità su un tratto del torrente Stregale – spiega Calamai – In questo momento non ci sono le condizioni di sicurezza preesistenti all’alluvione del 2 novembre. In attesa della conclusione degli interventi di somma urgenza sul torrente Stregale, che abbiamo già disposto, siamo costretti ad attuare queste misure preventive in presenza dell’allerta gialla, volte a tutelare la sicurezza dei nostri cittadini”.

La raccomandazione del Comune di Montemurlo “per chi può, è di recarsi ai piani più alti dell’edificio di residenza o a lasciare l’abitazione e passare la notte da parenti o amici in altre zone”. Per chi fosse impossibilitato a spostarsi, il consiglio è contattare la Protezione Civile comunale telefono – 0574-558446 cellulare 335-1846512 – e chiedere supporto per trascorrere la notte nel punto di accoglienza, predisposto nella palestra di Fornacelle, in via Deledda a Montemurlo. Le persone con fragilità e problemi di salute residenti nella zona sono state contattate telefonicamente, una ad una, dalla Protezione Civile comunale per informarle dell’evacuazione e per offrire l’assistenza necessaria per provvedere ad eventuali spostamenti in altre sedi.

