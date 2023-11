Allerta Meteo Toscana: a Prato e Montemurlo quasi 1.000 evacuati

MeteoWeb

I Comuni di Prato e Montemurlo si apprestano a emettere un’ordinanza di evacuazione precauzionale rispettivamente per 182 e 750 persone, a causa dell’emergenza maltempo in Toscana. Verranno evacuati in via obbligatoria coloro che abitano in prossimità dei torrenti Bagnolo e Calice in un piano interrato o a piano terra, ma anche tutti gli over 65 e i disabili, indipendentemente dal fatto di trovarsi o meno a un piano alto. “È necessario da parte dell’amministrazione comunale disporre che tutti quelli che abitano ai piani terra o seminterrati nelle zone di Oste, Santorezzo e Popolesco lascino per la notte la propria abitazione. È un motivo di precauzione di fronte a un possibile rischio per il maltempo che durante la notte dovrà investire il nostro comune“, dice in un video su Facebook Simone Calamai, sindaco di Montemurlo. “Si invitano queste persone a recarsi in primo luogo da parenti o amici che possano ospitarli in altre zone o ai piani più alti degli edifici anche nelle zone oggetto di questa disposizione”, spiega il sindaco.

L’amministrazione pratese allestirà per l’accoglienza l’hub Pegaso di via Galcianese e le palestre delle scuole Buzzi e Datini, dove verranno ospitati sia gli evacuati pratesi che di Montemurlo.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: