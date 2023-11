Allerta Meteo Valle d’Aosta: codice giallo per vento forte

MeteoWeb

Il centro funzionale della Regione Valle d’Aosta ha diramato un’allerta meteo codice giallo per vento forte che riguarda quasi tutta la regione esclusa la zona della valle di Rhêmes, della Valsavarenche e della valle di Cogne per cui è stata emessa soltanto una segnalazione. L’allerta è valida dalle 14 di oggi fino alla mezzanotte di domani. Un forte gradiente barico favorirà condizioni di vento intenso – a 3.000 metri da Nord/Ovest – fino alle prime ore di domenica con raffiche di föhn anche nelle valli.

