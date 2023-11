Allerta Meteo Valle d’Aosta: forti nevicate in arrivo

MeteoWeb

Sono previste forti nevicate, anche a media quota, in Valle d’Aosta. Per tale motivo, il Centro funzionale della Regione ha diramato un’allerta meteo con criticità ordinaria (codice giallo) per nevicate forti nella zona del Monte Bianco e per il pericolo di valanghe nell’area che va dalle valli del Gran Paradiso alla testata della Valtournenche lungo l’intero settore di confine con Piemonte, Francia e Svizzera. L’avviso è in vigore dalle 14 di oggi alla mezzanotte di domani. Il bollettino spiega che “da fine serata di oggi e per la mattina di domani” sono previste “nevicate da circa 400 metri di quota“. Sono previsti 40-50 cm di neve fresca a 1.500 metri di quota nell’alta Valle, 35 cm alla stessa quota nell’area del Gran Paradiso, meno altrove. Dal pomeriggio di domani sono previste “ancora precipitazioni in attenuazione, con limite neve in risalita fino a 1.700 metri di quota“.

L’allerta per le valanghe (che copre la val di Cogne, la Valsavarenche, la val di Rhêmes, la Valgrisenche, il vallone di La Thuile, l’area di La Salle e Morgex, il vallone di La Thuile, la val Vény e la val Ferret a Courmayeur, il vallone del Gran San Bernardo, la Valpelline e la testata della Valtournenche) indica che le valanghe “di magnitudo maggiore (medie e grandi) saranno prevalentemente localizzate in zone non antropizzate, oppure potranno essere fenomeni già noti alla comunità, con un’elevata frequenza di accadimento. Non si escludono fenomeni di piccole dimensioni che possano comunque interferire con le infrastrutture“.

