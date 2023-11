Allerta Meteo Veneto: piogge localmente consistenti e venti in rinforzo da stasera

MeteoWeb

Il Centro Funzionale Decentrato del Veneto ha diramato una nuova allerta meteo per un ulteriore impulso perturbato che transita velocemente sulla regione tra la serata di sabato 4 e il primo mattino di domenica 5. L’allerta, valida dalle 14 di oggi alle 15 di domani, domenica, è arancione per criticità idraulica. Sono previste precipitazioni diffuse sulle zone centro-settentrionali, sparse altrove, anche con qualche rovescio o locale temporale. Fenomeni in esaurimento entro il primo mattino. Localmente saranno possibili quantitativi di pioggia di una certa consistenza specie sulle Prealpi, ma l’entità complessiva delle precipitazioni sarà significativamente inferiore a quella dei due eventi di questa settimana.

Limite della neve inizialmente intorno a 1500-1800 metri, in rapido rialzo specie sulle Prealpi, più contenuto sulle Dolomiti. Tra la serata di sabato e le prime ore di domenica, temporaneo rinforzo dei venti meridionali.

