Maltempo Veneto: piene dei fiumi in diminuzione, domani torna l’acqua alta a Venezia

È in miglioramento la situazione delle piene dei fiumi in Veneto, e fino alla serata di oggi si prevede il transito delle piene in atto verso valle. Le precipitazioni della notte dovrebbero causare dalle prime ore di domani degli innalzamenti a partire dalle sezioni montane e pedemontane, ma non si prevedono incrementi che produrranno criticità. Lo riporta l’ultimo bollettino della Protezione Civile regionale. Per quanto riguarda l’Adige, il livello a Verona (+0,98 metri) è sceso sotto la seconda soglia, ed è in lenta crescita oltre la seconda soglia a Boara Pisani (+2,10 metri). Per il bacino Agno-Guà-Fratta-Gorzone, il colmo sta transitando con livelli inferiori alla prima soglia di allerta. Sul fiume Brenta, il colmo è già transitato nella sezione di bassa pianura con livelli in calo. Sul Bacchiglione e sul Piave, i livelli sono scesi sotto la prima soglia in tutte le sezioni. Sul Livenza, i livelli sono in lento calo e a valle i livelli sono in lenta crescita. Sul Tagliamento, i livelli sono in calo in tutte le sezioni, a Latisana (Udine) il livello (+5,66) è sceso da poco sotto la seconda soglia.

Con la nuova ondata di maltempo in Veneto, torna anche l’acqua alta nella Laguna di Venezia. Il Centro previsioni e segnalazioni maree del Comune di Venezia segnala per domani, domenica 5 novembre, in concomitanza con il peggioramento delle condizioni meteo, la nuova attivazione delle paratoie del Mose. Alle 6.30 del mattino sono infatti previsti in città 130 centimetri di marea. Permarranno condizioni favorevoli al fenomeno dell’acqua alta fino a lunedì 6 novembre.

