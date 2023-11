Allerta Meteo, violento Ciclone Mediterraneo al Sud in settimana: mappe impressionanti per giovedì 23

MeteoWeb

Splende il sole in quasi tutt’Italia in questa domenica di metà novembre, e le temperature sono in forte aumento su valori decisamente miti su cui spiccano i +21°C di Palermo e Cagliari, ma anche al Nord abbiamo un clima primaverile con l’unica eccezione della Toscana e dove la maccaja mantiene il cielo coperto per nebbie e foschie ai bassi strati con temperature più fresche.

Al Centro/Sud, intanto, le temperature minime di questa mattina sono state le più basse della stagione, decisamente fredde soprattutto in Puglia con +7°C a Barletta, Spinazzola, Supersano, Taurisano e Soleto, +6°C a Foggia, Bitonto, Altamura, Mottola e Francavilla Fontana, +5°C a Crispiano e Putignano, +4°C a Noci e Zapponeta; ma anche nelle altre Regioni con una minima di +7°C a Roma e valori invernali nelle città appenniniche con -1°C a L’Aquila, +1°C a Benevento e Avellino.

Per l’evoluzione meteo dei prossimi giorni, tutte le attenzioni sono rivolte a metà settimana quando si prospetta un violento Ciclone Mediterraneo al Sud Italia. Le mappe per giovedì 23 novembre sono davvero impressionanti in termini di maltempo per l’estremo Sud e in modo particolare Calabria e Sicilia, che rischiano di subire una vera e propria alluvione in modo particolare nelle zone joniche ma non solo (attenzione anche alla Sicilia occidentale tirrenica). Le carte sono davvero impressionanti e prospettano tre giorni di pioggia consecutiva su buona parte del Sud: mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24.

Situazione completamente diversa al Nord, e soprattutto al Nord/Ovest, dove avremo un’altra settimana di sole e caldo anomalo. Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: