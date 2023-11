Alluvione in Toscana: 7 morti, 300 sfollati e danni per 300 milioni. “Problematiche dai reticoli minori”

MeteoWeb

E’ stato ritrovato morto Gianni Pasquini, il 69enne disperso da giovedì scorso a Campi Bisenzio, tra i comuni del Fiorentino più colpiti dal maltempo. Sale così a 7 il numero delle vittime accertate. In seguito all’alluvione in Toscana risulta ancora un disperso, un anziano di 84 anni di Prato.

“Su questo bisogna essere molto cauti. Io non amo la questione dei numeri perché ci sono dietro famiglie e situazioni particolari. Il bilancio delle vittime li danno gli organi competenti ed in particolare le prefetture, ad oggi a noi risultano 6 persone che sono decedute, ci sono 2 dispersi e poi abbiamo ancora il Vigile del Fuoco del bellunese che è anche lui è disperso. Questo è il dato ufficiale ma riporto dati che provengono dagli enti che hanno contezza e la responsabilità di darli. Dietro ad ogni numero e numero ci sono famiglie che soffrono e bisogna essere assolutamente rispettosi di questo“: è quanto aveva affermato il capo della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, durante un punto stampa a Firenze nella sede della Regione Toscana, prima della notizia del ritrovamento di Gianni Pasquini.

“Dal sorvolo che abbiamo fatto, devo dire che i corsi d’acqua primari non hanno dato problematiche, ma le problematiche le hanno date i reticoli minori. Oggi il livello di tutti i corsi d’acqua è in calo,” ha sottolineato Curcio, oggi a Firenze dove, insieme al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha fatto un primo bilancio dei danni causati dal maltempo durante una riunione dell’unità di crisi. “Il sistema di allertamento nazionale ci viene invidiato nel mondo. La differenza tra un arancione e rosso sono poche, sono segnalati pericoli in entrambe i casi. Quel che fa la differenza è quanto accaduto“. “Sto per firmare la prima ordinanza di protezione civile in accordo con Regione Toscana,” ha annunciato Curcio.

“Si sta lavorando cercando di dare una soluzione rispetto a quelle che sono le possibilità, c’è un tema di meteo che andrà a peggiorare anche oggi quindi dal pomeriggio fino a stanotte le condizioni peggioreranno. Probabilmente ci sarà bisogno, questo lo stabiliranno i sindaci, anche di evacuazioni preventive del territorio che è stato colpito. In questo senso si sta facendo il possibile per supportare le persone,” ha proseguito Curcio. “Oggi stesso abbiamo più di 1.000 volontari che stanno lavorando, ci sono sei colonne mobili in arrivo, cinque colonne mobili di volontariato nazionale, quindi i mezzi ci sono. Il tema vero è l’impiego dei mezzi in un territorio molto ampio, per questo abbiamo chiesto anche il rafforzamento dei centri di coordinamento per sapere bene come si impiegano i mezzi. Ci vuole il coordinamento del sindaco che stabilisca un po’ le priorità, su questo il livello nazionale è disponibile a mobilitare ulteriori risorse“.

“In questo momento in Toscana sono circa 300 gli sfollati,” ha affermato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. “Al momento, facendo una stima assolutamente iniziale, siamo sui 300 milioni di danni“.