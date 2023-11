Alluvione Toscana: 14mila persone raggiungibili solo con mezzi anfibi, molte frane sull’Alto Mugello | FOTO

MeteoWeb

“Abbiamo in questo momento ancora delle aree in cui c’è necessità di accessibilità, ci sono ancora zone isolate. Sono le aree che toccano il Comune di Campi Bisenzio: 12mila persone le possiamo raggiungere solo col mezzo anfibio. E poi nel Pratese c’è l’area tra Poggio a Caiano e Carmignano, in località Seano, che coinvolge almeno 2mila persone raggiungibili solo col mezzo anfibio. In quest’area c’è la problematicità dell’acqua che ristagna e non c’è acqua potabile in tutto il comune di Carmignano”, ha dichiarato il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa a Firenze sull’alluvione che ha colpito la regione. Oltre all’acqua in pianura, si registrano frane (o pericolo di frane) in montagna. “Un altro fronte aperto – ha detto Giani – Dai sindaci sto ricevendo diverse segnalazioni“.

Per quanto riguarda i blackout, erano arrivate a 40 mila le utenze interrotte nel pieno dell’emergenza. “Adesso sono meno della metà”, ha detto Giani, che ha aggiunto: “siamo in stretto contatto con Enel ma ci sono centrali in zone ancora allagate dall’acqua”.

“Questa mattina abbiamo fatto il punto con la Protezione Civile metropolitana. L’area più critica è Campi Bisenzio, il livello dell’acqua si sta abbassando di 30-40cm ma c’è anche un problema di deflusso di tutta questa massa d’acqua verso Signa“, ha dichiarato il sindaco della Città metropolitana di Firenze Dario Nardella, a margine di una iniziativa in città. “Comune e Città metropolitana di Firenze – ha aggiunto – hanno più di 70 volontari sul posto, ne stanno arrivando 200 da tutta Italia, stanno arrivando anche le colonne mobili da tutta Italia per l’assistenza tecnica ed amministrativa per la popolazione e l’amministrazione di Campi Bisenzio, e siamo anche pronti ad allestire una palestra a Firenze, se necessario, per ospitare i volontari che arriveranno”. Per Nardella, “il problema ora è davvero liberare le strade ed i luoghi pubblici dall’acqua, soprattutto le abitazioni, perché ci sono centinaia di famiglie e di case isolate”.

“Ho sentito l’amministratore delegato di Enel che ha confermato che su Campi Bisenzio ci sono 3000 unità senza elettricità ed anche sul Comune di Firenze 110. I tecnici di Enel stanno lavorando ormai giorno e notte, il problema è anche spesso accedere a queste centraline elettriche a causa della presenza di acqua e per questo, il principale impegno sarà dare assistenza a queste famiglie in modo da riportare elettricità”, ha aggiunto Nardella.

“Ci sono ancora problemi sull’Alto Mugello – ha aggiunto -, si registra un preoccupante innalzamento di livello sul Senio, quindi siamo in contatto con la popolazione dell’Alto Mugello, ed in particolare con Barberino e Palazzuolo sul Senio, che per altro è già stata colpita duramente anche durante l’alluvione dell’Emilia Romagna. Si registrano molte frane e smottamenti, nelle prossime ore faremo un sopralluogo con la Città metropolitana. Ovviamente il dolore è ancora più forte proprio oggi che ricordiamo l’alluvione del 1966″.

Sindaco di Quarrata: “situazione difficile ma ce la faremo”

“La situazione è difficile, lavoriamo senza sosta da più di due giorni, il centro cittadino è stato travolto a causa dell’esondazione del torrente Fermulla, abbiamo problemi importanti nella frazione di Catena, dove ha rotto gli argini il torrente Stella, e nella fascia collinare ci sono tanti smottamenti, quello più grande nella frazione di Montemagno”. Così il sindaco di Quarrata (Pistoia), Gabriele Romiti, facendo il punto sullo stato delle cose dopo l’alluvione che ha colpito la cittadina del Pistoiese. Oggi sono in azione i camion che stanno portando via mobili e suppellettili dalle abitazioni allagate del centro cittadino. Altri camion stanno caricando tonnellate di fango tolto dalle abitazioni, anche grazie all’intervento di molti volontari, tra cui tanti giovani arrivanti anche da fuori città e provincia, come avvenne nel 1966 con l’alluvione di Firenze. “Ringrazio tutti – prosegue Romiti -, i miei cittadini, ma anche le tante persone generose che sono venute ad aiutarci da fuori. Abbiamo avuto una ventina di persone evacuate già dalla prima sera, abbiamo dovuto far fronte a tantissime difficoltà come si può immaginare, ma per fortuna non abbiamo feriti”.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: