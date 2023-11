Alluvione Toscana: allerta meteo arancione nel territorio della Metrocittà di Firenze

MeteoWeb

La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che è stata emessa dalla regione Toscana un’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico su tutto il territorio fiorentino, ad eccezione dei comuni del Valdarno Superiore e per rischio reticolo idraulico principale del bacino Ombrone-Bisenzio. Dalla sera di sabato 4 novembre, è previsto l’arrivo di una perturbazione che porterà piogge e locali temporali, atteso miglioramento nel corso della mattinata di domenica. Si invitano i cittadini alla massima prudenza, specialmente in quei territori già coinvolti dall’alluvione della sera del 2 novembre. Tutto il personale del sistema Protezione Civile locale, con l’aiuto importante del personale e delle risorse attivate dalla regione e dal Dipartimento di Protezione Civile, è impegnato per portare assistenza alle persone coinvolte.

