Alluvione Toscana, Campi Bisenzio ancora allagata | FOTO

Le idrovore lavorano senza sosta a Campi Bisenzio, vicino Firenze, dove una vasta area compresa tra il centro di via Palagetta e la frazione di San Piero a Ponti è stata completamente allagata, con l’acqua che non riesce a defluire né dalle strade né dai terreni circostanti. La situazione è diventata praticamente quella di un grande lago, con centinaia di persone bloccate ai piani superiori delle loro abitazioni. Per raggiungere e assistere queste persone, sono stati utilizzati canotti e mezzi anfibi.

In questa emergenza, manca l’approvvigionamento di acqua potabile e l’energia elettrica è assente. Dove il fango si è depositato, è necessario effettuare operazioni di pulizia. Fortunatamente, centinaia di volontari si sono mobilitati, arrivando da diverse città come Firenze, Prato, Bologna e Siena. Anche 300 ultras della Curva Fiesole si sono uniti agli sforzi di soccorso.

Le strade si stanno riempendo di mobili e arredi inutilizzabili a causa del fango, mentre le comunicazioni, Internet e cellulari, sono instabili. La zona centrale è priva di elettricità, e gli danni causati a negozi, studi professionali e attività commerciali sono ingenti. Le condizioni meteo sono purtroppo in peggioramento, con un’altra intensa ondata di maltempo in arrivo.

