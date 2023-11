Alluvione Toscana: case di 2.000 famiglie danneggiate a Fucecchio

MeteoWeb

Due corsi d’acqua, il Rio di Fucecchio e il Rio Vallebuia, hanno esondato a Fucecchio (Firenze) il 2 novembre quando un’alluvione ha travolto la Toscana. Almeno 2.000 famiglie sono state danneggiate in modo grave dagli allagamenti delle case e i danni sono stimati per molte decine di milioni di euro. Si registrano anche frane e la caduta di alberi di grandi dimensioni in varie parti del territorio comunale. I danni più ingenti riguardano le frazioni Botteghe e Ponte a Cappiano, nel distretto conciario. Neanche il centro non è stato risparmiato, con allagamenti al parco Corsini.

Le frane principali si sono verificate nella zona collinare delle Cerbaie, sulla vecchia SP Romana Lucchese e sulla SP 111 per Massarella.

Finora ci sono stati 230 interventi per togliere l’acqua dalle abitazioni, con impegnati oltre 100 volontari provenienti anche da Empoli, San Miniato, Montelupo Fiorentino, Certaldo e San Gimignano. L’acqua del Rio di Fucecchio ha investito in pieno i locali della contrada del Palio di Fucecchio Capitana Porta Raimonda creando ingenti danni. Ieri oltre 70 ragazzi provenienti delle altre Contrade, dell’associazione Round Table e degli ultras dell’Empoli calcio, hanno aiutato nella ripulitura dei locali per salvare l’archivio storico. Attualmente i lavori che richiedono l’impegno maggiore sono per la rimozione dei rifiuti alluvionati che i cittadini hanno posizionato sui marciapiedi.

A Fucecchio, salvata un’invalida con l’acqua in casa

Il 2 novembre, un’invalida di 80 anni è stata salvata a Fucecchio mentre l’acqua era già entrata anche nella sua casa, in via Giordano, una delle strade più colpite da acqua, fango e detriti per l’esondazione del Rio di Fucecchio. L’episodio emerge oggi. L’anziana, che usa una carrozzina per capacità di mobilità ridotte, era rimasta bloccata in casa. Un primo tentativo di salvarla è stato compiuto da un vicino di casa, Emiliano Lazzeretti, peraltro assessore comunale, che però da sé non poteva aiutarla, anche a causa della forte corrente. Quindi ha fatto intervenire il sindaco Alessio Spinelli, che svolgeva un sopralluogo nelle vicinanze. Coi volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri, si è formato un gruppo di soccorso capace di evacuare dalla casa l’80enne e trasferirla al sicuro in un appartamento al primo piano di un condominio nei pressi.

