Alluvione Toscana, Copernicus: 1,690 ettari allagati tra Fucecchio, Pontedera e Orentano

Il Rapid Mapping Team del Copernicus Emergency Management Service (EMS), attivato a supporto delle attività di gestione dell’emergenza in Toscana, ha consegnato nuovi prodotti nelle ultime ore. Al 6 novembre, sono stati rilevati un totale di 1,690 ettari allagati nelle aree di interesse di Fucecchio, Pontedera e Orentano.

Rapid Mapping è un team che fornisce informazioni geospaziali entro ore o giorni dall’attivazione a supporto delle attività di gestione delle emergenze immediatamente successive a un disastro. Vengono forniti prodotti di mappatura standardizzati, ad esempio, per accertare la situazione, per identificare e valutare approssimativamente le aree più colpite, valutare l’estensione geografica dell’evento o per valutare la gravità del danno.

