Alluvione Toscana: domani scuole chiuse in molte località, l’ELENCO

MeteoWeb

A causa della forte ondata di maltempo che ha colpito in particolare l’area metropolitana di Firenze e Prato, anche domani molte scuole resteranno chiuse in Toscana. Hanno deciso per la chiusura i Comuni di Campi Bisenzio (Firenze) e Prato, i più colpiti dall’alluvione. Di seguito, l’elenco dei Comuni in cui le scuole resteranno chiuse domani, sabato 4 novembre:

Prato

Agliana (Pistoia)

(Pistoia) Calcinaia (Pisa)

(Pisa) Campi Bisenzio (Firenze)

(Firenze) Capraia e Limite (Firenze)

(Firenze) Casciana Terme Lari (Pisa)

(Pisa) Empoli (Firenze)

(Firenze) Fucecchio (Firenze)

(Firenze) Montemurlo (Prato)

(Prato) Ponsacco (Pisa)

(Pisa) Pontedera (Pisa)

(Pisa) Quarrata (Pistoia)

(Pistoia) Santa Maria a Monte (Pisa)

(Pisa) Serravalle Pistoiese (Pistoia)

(Pistoia) Sesto Fiorentino (Firenze)

(Firenze) Vinci (Firenze).

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: