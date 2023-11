Alluvione Toscana, Prato in ginocchio. Il sindaco: “il sopralluogo in città uno shock, fa venire da piangere” | FOTO

MeteoWeb

“Il sopralluogo in città è stato uno shock. Una botta nello stomaco, un dolore che ti fa venire da piangere. Ma dopo una serata e una notte di devastazione ci tireremo su le maniche per pulire, sistemare e riportare alla normalità la nostra città“: sono le parole, affidate ai social, del sindaco di Prato, Matteo Biffoni, dopo l’ondata di maltempo che ha colpito la città e la Toscana. “Insieme, ripartiamo, perché noi siamo una comunità forte, orgogliosa e testarda“.

Le piogge eccezionali portate dal ciclone Cioran hanno fatto esondare il fiume Bisenzio ed i torrenti Furba, Bagnolo e Seano. Proprio il pratese, a Montemurlo, registra 2 delle 3 vittime, tutti anziani: un uomo annegato nella sua casa ed una donna è stata vittima di un malore cercando di fermare l’acqua che ha travolto strade e piani bassi delle abitazioni.

“La Regione Toscana ha chiesto lo stato di calamità nazionale e il presidente Eugenio Giani ha già firmato lo stato di emergenza regionale – ha affermato Biffoni – Per questo, raccomandiamo a tutti, prima di sistemare, pulire i danni alle proprie abitazioni o spostare le proprie auto, di fare fotografie per certificare i danni. Il sistema di protezione civile resta attivo e a disposizione della cittadinanza. Insieme, ripartiamo, perché noi siamo una comunità forte, orgogliosa e testarda. PS. sapete che è mia abitudine rispondere a tutti quelli che mi scrivono sui social. Stavolta concedetemi una eccezione: siete oggettivamente troppi e io adesso ho necessità di concentrarmi su quello che c’è da fare nelle prossime ore in città. Una doccia, una colazione e si riparte subito“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: