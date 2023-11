Alluvione Toscana: proseguono le ricerche del disperso, 3mila persone ancora senza elettricità

MeteoWeb

Continuano, per ora senza esito, le ricerche dell’ultimo disperso dell’alluvione del 2 novembre scorso in Toscana, l’84enne residente a Prato la cui famiglia aveva denunciato già giovedì sera l’irreperibilità. La vettura che l’anziano guidava è stata trovata accartocciata nel pomeriggio di venerdì 3 dai Carabinieri di Prato in un terreno alluvionato vicino alla zona di Galceti. Secondo quanto riferito dai familiari, la sera di giovedì, l’uomo stava facendo ritorno a casa dopo una visita medica. A preoccupare immediatamente i Carabinieri il fatto che l’anziano abiti in una zona di campagna, a Figline di Prato, molto distante da quella in cui è stata trovata la sua auto: l’ipotesi è che il veicolo, sulla via di ritorno a casa, sia stato travolto, a seguito dell’esondazione del torrente Bardena, dalla furia del fiume di acqua e detriti che si è riversato all’improvviso nelle strade, uccidendo e trascinando l’uomo per chilometri. Le ricerche sono proseguite anche oggi: i Vigili del Fuoco hanno usato un drone mentre si cerca anche in una griglia di scarico del Bardena.

Ancora 3mila persone senza elettricità

Tremila utenze sono ancora senza elettricità dopo l’alluvione in Toscana, mentre “continua il lavoro incessante dei tecnici Enel per ripristinare la corrente“, comunica il Presidente della Regione Eugenio Giani sui social. A Campi Bisenzio, uno dei Comuni più colpiti, rimangono 172 utenze disalimentate. Alle 18 di oggi, “grazie alle riparazioni già effettuate e a 71 gruppi elettrogeni installati e attivati, il numero di clienti disalimentati è sceso sotto le 3mila utenze, nonostante il forte vento e le piogge battenti nella notte avessero provocato un ulteriore incremento dei disalimentati”, riporta Enel in una nota. “Nel dettaglio, permangono situazioni con piano di lavoro in corso a Campi Bisenzio (Firenze), a Pescia (Pistoia), a Prato, ad Aulla (Massa Carrara), a Capannori e a Pescaglia (Lucca). In particolare, si registrano miglioramenti a Campi Bisenzio, dove si sta lavorando con idrovore per liberare dall’acqua le ultime cabine allagate”.

Il contingente di 550 persone, già operativo da giorni, “continua a rafforzarsi con mezzi e risorse in arrivo anche da altre regioni, a conferma dell’impegno vigoroso garantito dall’Azienda in questi giorni. E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di media e bassa tensione, continua senza sosta il lavoro a servizio delle utenze ancora senza elettricità, con gli interventi che andranno avanti fino al completo ripristino del servizio elettrico. Tutte le operazioni sono realizzate in costante coordinamento con le Istituzioni locali, le Prefetture e la Protezione civile regionale”.

Apertura delle strade

Giani ha reso noto anche che “stanno progressivamente riaprendo le strade chiuse in queste ore per allagamenti, frane o alberi caduti grazie al grande lavoro di tutti i volontari, sistema regionale, aziende ed enti coinvolti. A causa dell’interruzione del transito ferroviario nella tratta Prato-Vernio, viene data la possibilità di utilizzare con i titoli ferroviari i mezzi di Autolinee Toscane sulla tratta Prato-Vaiano-Vernio con bus sostitutivi”. In un post precedente, Giani aveva segnalato: “riaperto e pienamente operativo il pronto soccorso al nostro ospedale di Prato, torniamo alla normalità!”.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: