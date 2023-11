Alluvione Toscana, il sindaco di Campi Bisenzio: “nuova allerta, i volontari lascino la città”

MeteoWeb

Il sindaco del Comune di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri, ha comunicato che, a causa della nuova allerta meteo emanata dalla sala della Protezione Civile regionale, dovranno essere momentaneamente sospese le attività di volontariato spontaneo in aiuto alla popolazione. I volontari sono stati invitati a lasciare il territorio di Campi Bisenzio a partire dalle ore 14.

“L’elevata saturazione del suolo può innescare locali frane o allagamenti. Si chiede di evitare spostamenti con veicoli privati,” si legge inoltre in una nota del Comune di Campi Bisenzio (Firenze), uno dei più colpiti dall’alluvione dei giorni scorsi, in vista dell’allerta meteo arancione che scatterà alle 16 per rischio idrogeologico sul reticolo minore per il bacino Bisenzio-Ombrone Pistoiese, mentre sulle altre aree del Bisenzio-Ombrone Pistoiese è previsto codice giallo per rischio idraulico.