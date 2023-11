Alluvione Toscana, Tajani: “pacchetto di aiuti da 300 milioni per le imprese”

MeteoWeb

Il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha annunciato le misure adottate per l’alluvione che ha colpito la Toscana. “Ho disposto l’immediata adozione di misure concrete di sostegno alle aziende manifatturiere delle aree colpite in Toscana. Con Simest abbiamo messo a punto, sul modello di quanto realizzato per l’Emilia Romagna a maggio, un pacchetto di finanza agevolata del valore complessivo di 300 milioni di euro”, ha affermato Tajani in aula alla Camera. “Il pacchetto è costituito da un primo strumento, che prevede l’erogazione di ristoro alle imprese esportatrici delle zone alluvionate, e abbiamo disposto lo stanziamento di 100 milioni di euro a fondo perduto, grazie a cui sarà possibile compensare le perdite materiali subite (immobili, attrezzature, macchinari e scorte)”, ha detto ancora.

“In aggiunta, per favorire la più rapida ripresa dell’export, è stata riservata una quota di circa 200 milioni nell’ambito delle risorse disponibili sul Fondo 394/81, che finanzia la internazionalizzazione delle imprese. I fondi saranno destinati alla concessione di finanziamenti a tassi particolarmente agevolati, con quote di fondo perduto pari al 10 per cento”, ha concluso Tajani.