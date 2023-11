Alluvione Toscana: trovato il corpo dell’ottava vittima

MeteoWeb

È stato ritrovato il corpo dell’anziano disperso a Prato a seguito dell’alluvione del 2 novembre scorso in Toscana. L’uomo, 84 anni, è stato ritrovato in un vivaio a Prato costeggiato da un fosso dove affluiscono le acque del torrente Bardena. Il corso d’acqua è esondato giovedì scorso nella frazione di Figline, dove l’anziano abitava e dove è stato ipotizzato stesse tornando in auto quando è stato travolto dalla furia del fiume di acqua e detriti che si è riversato all’improvviso nelle strade. Le vittime dell’alluvione che ha sconvolto la Toscana sono dunque otto.

