Alluvioni Toscana, Copernicus: attivato team di mappatura rapida delle zone colpite

Il team di mappatura rapida del servizio di gestione delle emergenze (Ems) del programma satellitare Ue Copernicus è stato attivato ieri per valutare i danni causati dalle alluvioni nelle zone di Prato, Fucecchio e Pontedera: è quanto ha reso noto lo stesso programma Copernicus, precisando che il team “è chiamato a fornire una prima stima approssimativa, l’estensione dell’alluvione e la mappatura di emergenza per la valutazione dei danni“.

