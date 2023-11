Inquietante fenomeno al Nord Italia: avvistato un enorme alone nel cielo | FOTO

MeteoWeb

Fenomeno affascinante ma allo stesso inquietante sui cieli del Nord Italia. Da diverse regioni (segnalazioni sono giunte da Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna) è stato avvistato uno strano alone luminoso, abbastanza grande, nel cielo. Il fenomeno, osservato intorno alle 19:20, sarebbe durato solo 4 minuti. Nella gallery scorrevole in alto, una serie di foto del misterioso avvistamento.

Non sappiamo con certezza cosa sia ma una possibile spiegazione potrebbe avere a che fare con il lancio del razzo Starship di SpaceX, avvenuto oggi poco dopo le 14 (ora italiana) da Starbase, il sito della compagnia nella costa meridionale del Texas. Il test di lancio si è concluso con l’esplosione del primo stadio e della navicella Starship pochi minuti dopo il decollo. In particolare, la navicella è esplosa quando ha raggiunto un’altitudine di circa 150km. Responsabili dello strano alone avvistato nei cieli del Nord Italia potrebbero essere, dunque, il metano e l’ossigeno, usati come carburanti, che vengono ancora illuminati dal sole trovandosi dispersi a circa 150km di quota.

Sempre sui social, si leggono commenti secondo cui un fenomeno simile è stato osservato in Alaska la scorsa settimana e anche in quel caso era coinvolto il lancio di un razzo.