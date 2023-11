Oggi l’epica impresa di Starship, conto alla rovescia per il lancio: gli aggiornamenti in diretta

AGGIORNAMENTI

SpaceX: "da questo test dati preziosi" “Questo è assolutamente un test. Ciò che stiamo facendo oggi fornirà dati preziosi per continuare il rapido sviluppo di Starship“: è quanto ha sottolineato SpaceX, pochi minuti prima del lancio. “Questo metodo di sviluppo rapido e iterativo è stato la base per tutti i principali progressi innovativi di SpaceX, tra cui Falcon, Dragon e Starlink“.

Tutto pronto per il liftoff Cresce l’attesa per il 2° lancio di Starship. Tutti i sistemi e le condizioni meteo sono “Go” per il liftoff, in corso il caricamento del propellente: lo ha confermato SpaceX. L’azienda aveva inizialmente annunciato il decollo del suo enorme razzo il 17 novembre, ma i piani sono cambiati. “Dobbiamo sostituire un attuatore dell’aletta a griglia, quindi il lancio è posticipato a sabato,” aveva affermato il fondatore e amministratore delegato dell’azienda Elon Musk tramite X. Le alette a griglia sono le strutture simili a cialde del primo stadio Super Heavy, che aiutano il booster a tornare sulla Terra.

Il razzo più grande e potente mai costruito Starship è il sistema di trasporto nello spazio profondo di prossima generazione di SpaceX, che la società sta sviluppando per portare persone e payload sulla Luna, su Marte e oltre. Il veicolo è composto da 2 elementi, entrambi progettati per essere completamente e rapidamente riutilizzabili: il gigantesco primo stadio Super Heavy e un veicolo spaziale alto 50 metri noto (come Starship. Insieme, compongono il veicolo spaziale più grande e potente mai costruito. Quando è completamente impilato, Starship è alto 122 metri.

Dal 1° al 2° lancio Starship ha volato solo una volta fino ad oggi, durante il test del 20 aprile da Starbase, che mirava a inviare lo stadio superiore a effettuare un giro attorno alla Terra. Lo splashdown era previsto nell’Oceano Pacifico vicino alle Hawaii, ma lo stadio superiore non è mai riuscito a spiccare il volo: non è riuscito a separarsi da Super Heavy e SpaceX ha fatto esplodere il veicolo sopra il Golfo del Messico 4 minuti dopo il decollo.