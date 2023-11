Più in alto e lontano che mai: il lancio del megarazzo Starship, un traguardo “esplosivo” | VIDEO

MeteoWeb

Il gigantesco megarazzo Starship di SpaceX è andato incontro ad un’altra fine esplosiva. Il megarazzo di nuova generazione di SpaceX, il più grande e potente mai costruito, è stato lanciato ieri 18 novembre per il suo 2° volo di prova, un viaggio molto atteso che ha portato il gigantesco veicolo nello Spazio per la prima volta, ma non è durato a lungo. Poco dopo la separazione degli stadi, il massiccio booster Super Heavy del razzo è esploso, e lo stadio superiore della Starship è esploso prima di raggiungere l’altitudine target in quello che SpaceX ha definito un “rapid unscheduled disassembly“, un “rapido smontaggio non programmato”.

“Quello che crediamo in questo momento è che il sistema automatizzato di terminazione del volo sul secondo stadio sembra essersi attivato molto tardi durante l’accensione, mentre eravamo diretti verso il basso sul Golfo del Messico,” ha affermato John Insprucker, ingegnere di SpaceX, durante un webcast in diretta.

Il 2° volo di Starship

Starship e il booster Super Heavy sono decollati intorno 7 ora locale del Texas (le 14 ora italiana) dalla struttura Starbase di SpaceX a Boca Chica. E’ stata grande l’emozione degli spettatori, sul posto e online, che hanno esultato quando la luce arancione dei 33 motori Raptor del primo stadio brillava attraverso il pennacchio di scarico mentre l’enorme razzo iniziava la sua salita. Con un’altezza di quasi 122 metri, Starship è il razzo più grande e potente mai costruito e può essere visto per km quando lo stack è al completo, sulla rampa di lancio.

Il liftoff di Starship

E’ stato il 2° volo di prova per Starship, composto dal booster primo stadio Super Heavy e dalla navicella Starship, lo stadio superiore. Il primo decollo, avvenuto il 20 aprile di quest’anno, non è andato bene come questo. Il lancio precedente si è concluso con un comando di autodistruzione dopo circa 4 minuti di volo, trasformando il razzo in una palla di fuoco.

L’obiettivo di hot staging

Uno dei motivi dello “smontaggio non programmato” di aprile è stata la mancata separazione dei 2 stadi. Per evitare che questo problema si ripetesse durante il 2° volo, SpaceX ha deciso di adottare una nuova strategia, detta “hot staging“, in cui i motori dello stadio superiore iniziano ad accendersi prima che Starship e Super Heavy si siano completamente separati. Questo concetto non è nuovo; è stato utilizzato su veicoli come il Titan II del programma Gemini della NASA negli anni ’60 e sul venerabile razzo russo Soyuz, che è ancora in funzione.

Lancio Starship, il momento della separazione degli stadi

La separazione degli stai di Starship ieri è avvenuta in orario, circa 2 minuti e 41 secondi dopo il decollo, e sembrava procedere senza intoppi, ma il booster Super Heavy è esploso poco dopo.

“Prenderemo questi dati e miglioreremo la sequenza di hot staging e probabilmente miglioreremo l’hardware stesso per il prossimo volo,” ha affermato Kate Tice, quality engineering manager di SpaceX, durante il webcast. SpaceX sperava di effettuare un atterraggio morbido di Super Heavy nel Golfo del Messico per testare i processi di rientro e atterraggio.

Lo stadio superiore, dal canto suo, ha continuato a volare per un breve periodo dopo la separazione. SpaceX sperava di stabilire l’acquisizione del segnale con la navicella spaziale all’altitudine target di circa 250 km, ma la telemetria del veicolo è andata persa circa 8 minuti dopo il decollo, verso la fine del burn successivo alla separazione degli stadi. Non ci si aspettava che la navicella raggiungesse l’orbita completa attorno alla Terra, volando invece su una traiettoria suborbitale per finire poi nell’Oceano Pacifico al largo delle coste delle Hawaii. “Oggi non puntiamo all’orbita; puntiamo quasi all’orbita,” ha affermato Siva Bharadvaj, ingegnere di SpaceX, aggiungendo che l’obiettivo era “arrivare a un profilo di spinta simile a quello di cui avremmo bisogno per l’orbita, ma anche il livello di energia che dovrebbe dissipare per rientrare“.

Più a lungo e più in alto

La seconda missione di prova di Starship ha volato più a lungo e ad un’altezza maggiore del suo primo volo di prova del 20 aprile, che ha fallito nella separazione degli stadi, con esplosione. Quindi SpaceX ha considerato comunque il secondo tentativo un successo. L’ultimo segnale di telemetria proveniente dal lancio di ieri ha fissato l’altitudine di Starship a 148 km, ben al di sopra del confine di 100 km dello Spazio. “Onestamente, è stata una giornata incredibilmente riuscita, anche se abbiamo avuto un rapido e non programmato smontaggio sia del booster Super Heavy che di Starship,” ha dichiarato Tice. “È fantastico. Abbiamo così tanti dati che ci aiuteranno a migliorare per il nostro prossimo volo“.

Magnificent Machine with a 1000 ft plume

L’ambizione interplanetaria

Molto dipende dal successo del nuovo razzo di SpaceX, inclusa la cronologia del ritorno degli astronauti sulla superficie della Luna. L’agenzia spaziale ha scelto Starship come lander lunare per la sua missione Artemis III, che dovrebbe portare gli astronauti sul satellite alla fine del 2025 o all’inizio del 2026. Inoltre, i piani di SpaceX per l’enorme razzo si estendono ben oltre la Luna.

Quando Musk ha introdotto per la prima volta il concetto di Starship, lo ha chiamato Mars Colonial Transporter. Nel definire i dettagli del sistema all’International Astronautical Congress del settembre 2016, ha annunciato un nuovo nome: Interplanetary Transport System, Sistema di Trasporto Interplanetario.

Come mostrano questi precedenti nomi, la nuova navicella spaziale è progettata per contribuire a rendere l’umanità una specie interplanetaria: un sogno di lunga data di Musk. Sebbene la linea temporale sembri cambiare continuamente di anno in anno, l’imprenditore miliardario immagina Starship come il veicolo che consentirà all’umanità di stabilire una presenza sostenibile e permanente fuori dalla Terra.

La svolta che potrebbe far sì che ciò accada è il riutilizzo di Starship. Il nuovo sistema rappresenta il prossimo passo evolutivo oltre il razzo Falcon 9 di SpaceX, che ora viene lanciato regolarmente con booster precedentemente utilizzati. Tuttavia, solo il primo stadio del Falcon 9 e le carenature del payload sono riutilizzabili e ciò di solito richiede almeno alcune settimane. Il secondo stadio del Falcon 9 non è riutilizzabile e viene smaltito dopo ogni volo.

Starship, d’altra parte, è progettata per essere completamente e rapidamente riutilizzabile. La torre di lancio del razzo è dotata di due enormi bracci progettati per catturare Super Heavy mentre ritorna alla piattaforma di lancio per l’atterraggio, e anche per impilare Starship sul Super Heavy per un nuovo volo.

Il lancio di Starship di ieri potrebbe portare ad un aumento della cadenza di lancio dei nuovi veicoli, mentre design ulteriormente perfezionati si dirigono verso il pad di Starbase. Attualmente, le iterazioni di test di Starship non includono nessuno dei componenti della cabina o di supporto vitale necessari per trasportare un payload o sostenere un equipaggio, ma SpaceX scommette molto sul successo del razzo. Tuttavia, l’azienda dovrà ora indagare sulle cause delle esplosioni di ieri e adottare misure per evitare che ciò si ripeta in futuro.

Le infrastrutture per supportare i lanci di Starship dal Kennedy Space Center (KSC) della NASA in Florida sono state avviate negli ultimi due anni e SpaceX prevede di utilizzare le proprie strutture al KSC una volta che Starship volerà regolarmente. Una torre di lancio di Starship è stata costruita presso il Launch Complex-39A (LC-39A) presso il KSC e un braccio di accesso per l’equipaggio è stato aggiunto alla torre presso LC-41 per supportare i lanci di equipaggio del Falcon 9 da più piattaforme una volta che Starship si trasferirà.

Il futuro dei lanci

Guardando al futuro, SpaceX potrebbe puntare a effettuare missioni di prova di Starship anche una volta al mese: se mantenuto, l’obiettivo farebbe molto per certificare il veicolo per i lanci con equipaggio in tempo per Artemis III. Il razzo Falcon 9 di SpaceX è stato lanciato più di una volta a settimana, in media, negli ultimi anni, e raggiungere una cadenza più elevata per il nuovo veicolo di lancio dell’azienda è sempre stato l’obiettivo.

Man mano che Starship si è evoluta attraverso le sue fasi di sviluppo, Musk ha pubblicizzato le capacità del veicolo per una rapida riutilizzabilità e spera di vedere gli stessi veicoli lanciarsi, atterrare e ridecollare più volte al giorno, arrivando alla fine a centinaia di lanci di Starship ogni settimana.