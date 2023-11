Enorme alone luminoso lascia a bocca aperta il Nord Italia: ecco cosa è successo | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Ieri sera, intorno alle 19:20, un fenomeno luminoso ha squarciato per alcuni minuti il ​​cielo al Nord Italia e su gran parte dell’Europa sudoccidentale, preoccupando non poco tutte le persone che si trovavano all’aperto in quel momento e che si sono trovate davanti un enorme alone luminoso. I social sono stati inondati da foto e video dell’alone, avvistato dal Portogallo all’Italia. La spiegazione ufficiale dello strano fenomeno è arrivata più di un’ora dopo.

Alle 20:48, Sébastien Lecornu, Ministro delle Forze Armate francesi, ha pubblicato sui social una foto del lancio di un missile, annunciando il successo del primo lancio di un missile balistico strategico M51.3 da parte della Francia. L’inquietante alone è stato il risultato degli effetti di questo lancio da parte dell’Essais de missiles presso la base di Biscarrosse nelle Landes, nel sud-ovest della Francia. Il missile è stato seguito durante tutta la sua fase di volo e l’area del fallout è stata nel Nord Atlantico, a diverse centinaia di chilometri da qualsiasi costa, ha aggiunto il Ministero in una nota. “Questo sviluppo conferma la credibilità della nostra deterrenza nucleare e dimostra l’eccellenza del nostro settore di lancio”, ha aggiunto Lecornu. Il missile può contenere fino a dieci cariche nucleari contemporaneamente, per colpire aree diverse, ma non era dotato di carica nucleare ieri sera. La quarta versione dell’M5, ribattezzata M51.3, è in sviluppo dal 2014 e permette di aumentare la distanza d’impatto di diverse centinaia di chilometri.

Gli effetti del lancio del missile francese visti dall'Osservatorio dell'Appennino Romagnolo

Il post del Ministro delle Forze Armate ha suscitato le ire di alcuni utenti social, che hanno condiviso la paura di vedere il missile, in un contesto geopolitico teso in Europa e Medio Oriente. “Tutto questo mi ha fatto impazzire“, dice un utente su X. Sembra che il test militare abbia fatto molto rumore nell’area, con un altro utente che afferma che “tutta la Gironda ha sentito la detonazione”.

Il lancio di un missile dal Sud-Ovest della Francia

Come detto, anche al Nord Italia è cresciuta la paura di fronte ad un fenomeno misterioso. Il lancio del missile M51.3, infatti, è stato visibile a migliaia di chilometri di distanza: segnalazioni sono arrivate da Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.