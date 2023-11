Le Alpi innevate dallo spazio: “un inizio molto più sano per la stagione invernale”

MeteoWeb

Il forte maltempo dei giorni scorsi non ha portato solo piogge torrenziali e forti venti in Italia. Tanta neve è caduta anche sulle Alpi ed ha fatto la sua comparsa anche sull’Appennino centrale. Dallo spazio, i satelliti riprendono le immagini dell’arco alpino innevato. “Splendida ripresa dallo spazio oggi guardando le Alpi innevate. Un inizio molto più sano per la stagione invernale”, commenta sui social il meteorologo Scott Duncan, postando una foto da satellite. La neve caduta sulle Alpi è infatti un’ottima notizia e un bel cambiamento rispetto alle ultime stagioni autunnali e invernali caratterizzate dalla siccità.

Sull’Alto Adriatico, invece, la faccia meno positiva della medaglia. Nella foto, infatti, sono visibili le colate detritiche nell’Alto Adriatico, nel Delta del Po e nella foce dell’Adige, dopo le piogge incessanti che per giorni hanno ingrossato i fiumi e provocato danni.

Ed è di nuovo allerta meteo: da domani sera, una nuova perturbazione porterà forte maltempo al Nord e sulle regioni tirreniche. Oltre a forti piogge, tornerà anche la neve sulle Alpi oltre i 1.200/1.400 metri di altitudine, localmente abbondante tra Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto.

