Meteo USA, Anchorage sepolta dalla neve: potrebbe registrare il suo novembre più nevoso | FOTO

Anchorage, in Alaska, sta registrando il suo secondo novembre più nevoso e la stagione più nevosa fino ad oggi da quando è iniziata la raccolta dei dati nel 1916. I dati aggiornati a lunedì 13 novembre indicavano quasi 97cm di neve caduti ad Anchorage, che piazzano novembre 2023 al 2° posto dei mesi di novembre più nevosi per la città, mentre il record è di 98,5cm e risale al 1994. E con più di due settimane di novembre rimaste, Anchorage ha ottime possibilità di superare il record. Nelle montagne, invece, è caduto un metro e mezzo di neve (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Lunedì 13 novembre, la città ha anche stabilito un record giornaliero di neve, ha detto il servizio meteorologico su X. “Nevicate osservate di 22cm superano il vecchio record di 6,8cm stabilito nel 1979“, ha scritto il servizio. Quasi il 50% della neve media annua ad Anchorage è caduta negli ultimi 7 giorni.

“Questa è davvero una neve molto alta e insolita per Anchorage”, ha detto Brian Brettschneider, uno scienziato del clima del National Weather Service. Lo scorso dicembre, quasi 112cm di neve sono caduti in un periodo di 12 giorni, ha detto Brettschneider. Anche nel 1996, sono caduti quasi 112cm in un periodo di 10 giorni. È anche uno dei totali di neve più alti fino al 13 novembre, ma un inizio veloce non sempre si traduce in un anno di forti nevicate.

Anchorage si è affrettata a trovare più alloggi temporanei per i senzatetto a causa delle diverse tempeste di neve che l’hanno colpita in questa prima parte di novembre. Cresce la preoccupazione per i senzatetto, considerando che si prevede che le temperature crolleranno sotto i -12°C entro il weekend. Quattro persone ritenute senza casa sono già morte questo mese, portando al numero record di 49 morti di persone senza fissa dimora quest’anno nella più grande città dell’Alaska. L’Assemblea di Anchorage si è riunita in sessione straordinaria martedì 14 novembre e ha approvato un contratto per aggiungere 50 posti letto a un rifugio appena inaugurato ad ottobre. L’attuale rifugio è stato inizialmente allestito per 150 posti letto nell’edificio amministrativo di un ex sito di trasferimento dei rifiuti. Fa parte di un mosaico di rifugi in vecchi alberghi, condomini e strutture di servizi sociali per tentare di ospitare la popolazione senzatetto della città, stimata in oltre 3.100 persone.

La neve impone lo stato di emergenza

Le forti tempeste di neve hanno colpito Anchorage, lasciando auto e camion bloccati nelle strade. Le scuole hanno chiuso o hanno iniziato la didattica a distanza, i camion della spazzatura hanno fermato il ritiro, gli uffici comunali e statali sono stati chiusi e i negozi di alimentari e di liquori hanno visto un aumento del traffico tra una tempesta e l’altra.

Nei giorni scorsi, il sindaco di Anchorage, Dave Bronson, ha dichiarato un’emergenza neve per la città, che rimarrà in vigore fino a venerdì 17 novembre. La proclamazione è necessaria, ha detto il sindaco, anche per ottenere maggiori risorse per mantenere pulite le strade della città. Anche l’Anchorage People Mover, il servizio di trasporto pubblico della città, è stato sospeso a causa del maltempo.​