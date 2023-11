Archeologia, scoperta una nuova tomba in Messico: antico chultún riutilizzato come camera funeraria

MeteoWeb

Ad un certo punto nella storia, un antico serbatoio d’acqua o chultún, situato nella piazza sopraelevata est dell’acropoli della zona archeologica di Ek’ Balam, nello Yucatán (Messico), fu riutilizzato come camera funeraria, depositando al suo interno i resti di due individui, che sono stati recuperati da un’équipe del Ministero della Cultura del Governo del Messico, dipendente dall’Istituto Nazionale di Antropologia e Storia (INAH). La scoperta è stata annunciata in una conferenza stampa dal direttore generale dell’INAH, Diego Prieto Hernández.

L’antropologo ha spiegato che essa deriva dal lavoro del progetto archeologico diretto dagli archeologi Leticia Vargas de la Peña e Víctor R. Castillo Borges che, insieme ai colleghi Gilberto Dzul May e Isidro Ché Méndez, si sono concentrati sullo scavo e consolidamento del lato orientale della piazza rialzata est dell’acropoli. Durante la stagione sul campo del progetto di ricerca, nel settore di Ek’ Balam, sono stati rinvenuti nove recinti abitativi d’élite, dove si conservano parzialmente rilievi in ​​stucco raffiguranti rapitori e prigionieri, maschere, stuoie, nonché vestigia di pittura murale.

Associati a questo insieme di ambienti erano due serbatoi artificiali per l’acqua, uno all’estremità nord e l’altro a sud. Quest’ultimo, chiamato Chultún 2, fu trasformato in uno spazio rituale e in un deposito mortuario, riempito con uno strato di terra, macerie e pietre. Il deposito ha un bacino circolare, del diametro medio di 3 metri, delimitato da un basso muretto in pietra dotato di una piccola scala a due gradini. Il chultún, a forma di campana, ha un diametro medio di 2,10 metri e una profondità di 2,98 metri; e l’ingresso di 54 centimetri di diametro.

Il capo dell’INAH ha spiegato che sul fondo e al centro del deposito si trovava una piccola pietra cilindrica, come un altare, nella parte superiore della quale si trovavano frammenti di un vaso. Durante la rimozione della terra dall’interno, furono trovati frammentati un altro piccolo vaso di terracotta e due pezzi di ossidiana. Inoltre, sono stati recuperati i resti ossei di due individui di epoca preispanica. Dal vaso furono recuperate ossa senza alcun rapporto anatomico, identificate come un femore e un omero, nonché parte di una mascella e altri frammenti impossibili da riconoscere per il loro cattivo stato di conservazione. Considerando però la robustezza e le dimensioni del femore, è possibile che si trattasse di un maschio adulto.

I resti scheletrici della seconda persona erano in uno stato di conservazione migliore. L’individuo veniva posto a faccia in giù, direttamente sulla superficie del pavimento della camera e coperto da uno strato di terra. L’analisi dei marcatori di età e sesso sulle ossa ha indicato che appartengono a una donna adulta che, al momento della morte, sembra essere in età avanzata; e doveva avere un’altezza di circa 1,40 metri.

Prieto Hernández ha sottolineato che si realizzeranno studi per conoscere in dettaglio le caratteristiche di entrambi gli individui e la sequenza occupazionale del chultún.