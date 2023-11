L’aria inquinata dal traffico aumenta la pressione sanguigna

MeteoWeb

In uno studio appena pubblicato su Annals of Internal Medicine, è stato scoperto che respirare l’aria inquinata nel traffico, senza l’uso di mascherine o altre protezioni, porta a un aumento immediato e importante della pressione sanguigna. Questi effetti durano per più di 24 ore.

Gli scienziati hanno condotto un esperimento in cui le persone sono state guidate attraverso il traffico a Seattle, Washington, per tre giorni tra il 2014 e il 2016. Durante questo periodo, sono stati esposti all’inquinamento dell’aria da traffico all’interno di un’auto senza l’uso di filtri. I risultati hanno mostrato che la pressione sanguigna aumenta di 4,5 millimetri di mercurio in modo veloce, raggiungendo il massimo entro 60 minuti e mantenendosi alta per oltre 24 ore. L’inquinamento dell’aria derivante dal traffico è già noto come causa di malattie cardiache e altri problemi di salute. Questo studio sottolinea che l’essere esposti alle particelle nell’aria durante il tragitto quotidiano può immediatamente influenzare la pressione sanguigna. Inoltre, l’uso di filtri per l’aria all’interno dell’auto potrebbe ridurre questi effetti negativi. Con sempre più persone che trascorrono tempo negli spostamenti, questo studio mostra quanto sia importante considerare l’aria inquinata dal traffico come un fattore che può colpire la salute del cuore. Utilizzare filtri di alta qualità all’interno delle auto potrebbe essere un modo efficace per proteggersi dagli effetti nocivi dell’inquinamento atmosferico durante gli spostamenti in auto.