Programma Artemis: anche la Bulgaria firma gli accordi con la NASA per l’esplorazione della Luna

La Bulgaria è diventata la 32ª nazione a firmare gli Accordi Artemis durante una cerimonia con l’amministratore della NASA Bill Nelson e Milena Stoycheva, ministro bulgaro per l’innovazione, presso la sede della NASA a Washington giovedì 9 novembre. “La NASA è onorata di dare il benvenuto alla Bulgaria come 32ª nazione a firmare gli Accordi Artemis,” ha affermato Nelson. “Le partnership globali stabilite nell’era Artemis creeranno possibilità a beneficio dei membri della generazione Artemis in entrambi i nostri Paesi – e in tutto il mondo. La leadership della Bulgaria contribuirà a garantire che il viaggio dell’umanità verso la Luna e oltre venga effettuato in modo pacifico, sicuro e trasparente“.

Gli Accordi Artemis stabiliscono un quadro per l’esplorazione lunare pacifica, trasparente e sostenibile. Questi principi guidano le attività del programma Artemis e ne costituiscono il sostegno diplomatico. L’annuncio segue di pochi giorni l’adesione di Islanda e Paesi Bassi al “club” di esplorazione lunare.