Ennesimo atto vandalico di “Ultima Generazione”: vernice sull’Arco della Pace a Milano

Ennesimo atto vandalico di questi giorni compiuto dagli attivisti del gruppo “Ultima Generazione”. Oggi dieci attivisti hanno colorato con vernice arancione l’Arco della Pace, in Piazza Sempione a Milano, il monumento neoclassico considerato uno dei simboli della città. Gli eco-vandali hanno utilizzato degli estintori per compiere la loro azione e, nel frattempo, hanno srotolato uno striscione con la scritta “Fondo Riparazione”. Il blitz è durato pochi minuti, dalle 16.10 alle 16.15, quando sono arrivate le forze dell’ordine che hanno portato le dieci persone in questura a Milano. Durante il blitz, sono stati urlati slogan contro il governo, colpevole, secondo gli attivisti, “di fornire armi a Israele”.

“L’Arco della Pace è la cattiva coscienza del governo armato. Aumentano le spese militari e diminuiscono quelle per arginare le emergenze ambientali”, si legge in una nota del gruppo. “Oggi ‘Ultima Generazione’, tra le 16 e le 16.15, ha effettuato un’azione di disobbedienza civile e lo ha colorato per riportare l’attenzione sui valori cardine della nostra Repubblica, traditi da un governo che produce armi alimentando conflitti bellici”.

“Quanto sta accadendo a Gaza riguarda tutti noi da vicino!”, ha detto Mattia, attivista che ha partecipato all’azione, spiegando che “le armi strumento del conflitto in atto sono progettate e vendute anche dalla Leonardo, azienda italiana partecipata al 30% dallo Stato; Eni intanto ha avuto nuove licenze per lavorare su giacimenti di gas naturale al largo delle coste di Israele. I protagonisti sono gli stessi ricchi e potenti che aggravano da anni la crisi climatica e sociale per preservare i propri interessi e profitti e questo influenza profondamente la politica interna ed estera”.