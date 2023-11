Eccezionale aurora boreale in Italia: un timelapse mostra il suo arrivo in Romagna | VIDEO

MeteoWeb

È l’argomento astronomico e scientifico del giorno: l’aurora boreale che nelle scorse ore si è spinta molto più a sud del solito, fino ad arrivare ad essere avvistata persino in Puglia! Si tratta di un evento rarissimo a queste latitudini, che ha incantato tantissime persone in Italia e non solo. L’evento ha regalato spettacolo anche in Romagna ed è stato osservato anche dall’Osservatorio di Monteromano: straordinario il video in timelapse a corredo dell’articolo che mostra l’aurora boreale colorare gradualmente il cielo del Ravennate.

Responsabile dell’eccezionale fenomeno è stata una tempesta geomagnetica di classe G3 (forte) che ha portato il fenomeno ad essere visibile in molti stati americani ed europei, dall’Italia alla Slovenia fino in Romania e persino sud della Russia.