Spettacolo in Austria, Arlberg sommerso da due metri di neve: scenario da fiaba | FOTO

L’inverno è decisamente arrivato nell’Austria occidentale. Nel Vorarlberg e nel Tirolo nevica da giorni e nuove abbondanti nevicate hanno interessato St. Christoph/Arlberg, a circa 1800 metri di quota nel Tirolo occidentale, dove localmente sono già caduti 2 metri di neve. Nella gallery scorrevole in alto, le spettacolari foto dell’area, completamente sommersa nella neve. Un enorme strato bianco sovrasta i tetti, mentre le auto sono letteralmente sparite nella neve. I servizi di sgombero neve sono pienamente operativi. Nella vicina Oberlech, ci sono attualmente oltre 1,20 metri di neve.

Nei prossimi giorni, ci saranno nuove occasioni per nevicate anche sui settori alpini, anche italiani, per un autunno iniziato in maniera ottima dal punto di vista della neve.