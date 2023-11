Allerta Meteo, maltempo senza sosta sull’Italia: giovedì una grande nevicata sulle Alpi

MeteoWeb

Imperversa il maltempo sull’Italia in queste ore per l’ennesima perturbazione di questa fine di novembre condizionata dal maltempo. Piogge torrenziali stanno colpendo la Campania dove sono caduti 85mm di pioggia a Campoli del Monte Taburno ed Airola, 84mm a Laceno, 79mm a Castiglione del Genovesi. Le forti piogge in Campania stanno provocando gravi disagi su tutto il territorio, e il maltempo proseguirà anche nelle prossime ore più concentrato al Sud.

Una nuova perturbazione, però, colpirà il Nord nella giornata di dopodomani, giovedì 30 novembre: sulle Alpi cadrà tanta neve, soprattutto al Nord/Ovest, in Piemonte e Valle d’Aosta fino a bassa quota, ma anche tra Lombardia, Trentino e Veneto. Un nuovo carico di neve abbondante sull’arco alpino che è in ottima forma dopo un autunno molto nevoso.

Forti piogge in pianura Padana, mentre al Centro/Sud avremo un forte aumento delle temperature al punto che venerdì 1 dicembre l’inverno meteorologico inizierà con temperature oltre i +25°C su gran parte del territorio, e addirittura oltre i +27°C in Sicilia.

