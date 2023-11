Maltempo Campania: allagamenti e alberi caduti tra Napoli e Salerno, frane in Costiera Amalfitana

MeteoWeb

Il maltempo sta causando danni disagi in alcune zone della Campania. In molte zone, in particolare la notte scorsa, si sono abbattuti nubifragi che hanno causato allagamenti e infiltrazioni d’acqua. A Napoli e provincia, sono circa una settantina gli interventi effettuati dai vigili del fuoco. In Costiera Amalfitana, nel Salernitano, si sono registrate frane provenienti dai costoni sovrastanti la SS163 “Amalfitana“, il primo all’altezza di Vietri sul Mare, il secondo a Maiori. A Salerno, è caduto un albero in via Gaeta ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sempre a causa delle condizioni meteo, si è ripresentato oggi il fenomeno dell’acqua alta a Ischia.

Il forte vento da Ovest che soffia da stanotte, ed il conseguente peggioramento delle condizioni del mare, sta avendo notevoli ripercussioni sui servizi di collegamento marittimi per le isole di Ischia e Procida. Sono state sospese quasi tutte le corse degli aliscafi per le due isole, operate da Molo Beverello e Pozzuoli con i mezzi veloci fermi ai porti, mentre risultano cancellati anche dei collegamenti programmati per oggi con arrivo e partenza dagli approdi della città flegrea e Napoli.

Si ricordi che in Campania è in vigore un’allerta meteo con criticità idrogeologica di livello giallo per piogge e temporali e per venti forti fino alle 20 di oggi.

