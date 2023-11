Ottimo autunno per la neve sulle Alpi: copertura nevosa più abbondante degli ultimi anni

MeteoWeb

È iniziata bene la stagione della neve sulle Alpi. La copertura nevosa nel territorio alpino è più che soddisfacente questo autunno. Se comparata con gli ultimi 6 anni, risulta la più abbondante in assoluto. Le annate più disastrose sono quelle del 2022 e del 2020. In generale, si registrano al momento altezze del manto nevoso di 80-100cm, con picchi locali sui 150cm, soprattutto tra Piemonte e Valle d’Aosta, sul Trentino Alto Adige e su alcune zone dei versanti esteri.

Un’ulteriore buona notizia sono le altre abbondanti nevicate attese nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Domani, nevicherà abbondantemente fino a quote bassissime sui versanti esteri delle Alpi, in modo particolare in Svizzera e Austria. Tanta neve attesa anche in Valle d’Aosta, con rischio che si imbianchi anche il capoluogo.

