Maltempo: inizia a nevicare in Valle d’Aosta, fiocchi anche a Ceresole Reale

MeteoWeb

La nuova ondata di maltempo sull’Italia non porterà solo piogge e forte vento al Centro-Sud; arriverà anche tanta neve sulle Alpi. Sui versanti esteri nevicherà abbondantemente fino a quote bassissime, in modo particolare in Svizzera e Austria. Anche la Valle d’Aosta sarà interessata dalle nevicate. Dal pomeriggio ha ripreso a nevicare sui confini occidentali e nelle prossime ore i fenomeni si estenderanno a tutta la regione con fenomeni moderati diffusi. Sfondamento in atto anche a Ceresole Reale, nel Torinese.

Entro domani mattina, la quota neve “potrebbe calare fino a 500 metri, imbiancando Aosta città, per poi risalire a 800-1000 metri in giornata”, segnala la pagina Facebook “Meteo Valle d’Aosta”. “Sono attesi depositi di 50-70cm tra Bianco, Rutor e Valgrisenche a 2000 metri, 30/40cm a Courmayeur e La Thuile. Accumuli lievemente inferiori tra valli del San Bernardo e Alta Valtournenche: 40cm attesi a Cervinia paese, Crevacol e Ollomont a 2000 metri. 20/25cm a Rhemes, Pila, 15/20cm a Chamois, Torgnon e Valle di Ayas, 10-15cm in Val di Gressoney e poco meno a Champorcher”. Viene segnalato anche “vento forte a 3000 metri con raffiche fino a 100-150km/h sui crinali esposti”.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: