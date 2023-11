Bufere di neve in Moldavia: auto si schianta contro albero, un morto

MeteoWeb

Forti nevicate e bufere di neve stanno colpendo in queste ore Romania e Moldavia ed hanno provocato la morte di una persona, mentre decine di località sono senza elettricità, costringendo alla chiusura di alcune strade nazionali. Un uomo di 40 anni in Moldavia è morto dopo che il veicolo su cui viaggiava è uscito fuori strada e si è schiantato contro un albero, ha riferito la polizia nazionale della Moldavia, aggiungendo che intorno a mezzogiorno sono stati segnalati 6 incidenti stradali. “Facciamo ripetutamente appello agli automobilisti a non mettersi in viaggio con auto non equipaggiate e a guidare a bassa velocità“, ha affermato la polizia moldava, mettendo in guardia contro la guida “senza necessità urgente“.