Bufere di neve in Romania: raffiche a 100 km /h e caos sulle strade, chiusi i porti sul Mar Nero | FOTO

Quasi tutta la Romania è piombata improvvisamente in inverno. Nelle contee di Costanza, Tulcea, Brăila, Buzău, Călăraşi e Ialomița è in vigore un codice rosso per bufere di neve e vento forte. Le temperature scenderanno sotto lo zero in gran parte del Paese. Mihai Huștiu, meteorologo dell’Amministrazione nazionale di meteorologia, ha affermato: “I codici rossi sono stati emessi anche nelle zone delle contee di Brăila, Buzău, Ialomița e Călărași, così come nella zona costiera di Constanța e Tulcea, dove il vento soffia forte, con raffiche che superano i 100 km /h. Si è verificato un episodio di bufera di neve piuttosto violenta nel Sud. Ci aspettiamo che le temperature più basse si registrino nella Transilvania orientale, -3°C, nella zona collinare orientale, e di notte, anche nella Transilvania orientale, le temperature più basse saranno di -8°C. Nella capitale lunedì mattina la temperatura minima sarà di -4°C” .

In metà del Paese sono in vigore allerte per bufera di neve codice giallo e arancione e per forti nevicate, e il traffico è nel caos in diverse aree a causa del maltempo. Nella contea di Costanza quasi tutte le strade sono state chiuse. A Bucarest nevica da diverse ore ed è in vigore un codice giallo per vento e bufere di neve. Le autorità hanno annunciato la caduta di 12 alberi e il danneggiamento di 6 auto.

Ha nevicato tutta la notte nella zona montuosa delle contee di Brașov e Sibiu. Nei Carpazi Meridionali sono state rilevate raffiche fino a 110 km/h, forti nevicate con visibilità al di sotto dei 50 metri.

Tutti i porti del Mar Nero sono stati chiusi a causa di una fortissima bufera di neve.