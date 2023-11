Buongiorno e Buona Festa della Donna! Immagini nuove e divertenti per gli auguri

MeteoWeb

Buongiorno e Buona Festa della Donna! Per celebrare questa occasione speciale, proponiamo una serie di immagini (in alto, nella gallery). Di seguito tante frasi per gli auguri e le curiosità sulla ricorrenza.

Buongiorno e Buona Festa della Donna! Le frasi

Ecco alcune frasi che per augurare “Buongiorno e Buona Festa della Donna“:

“Buongiorno e buona festa a tutte le donne, che con la loro forza, determinazione e bellezza rendono il mondo un posto migliore”

“Buona festa a tutte le donne, che ogni giorno lottano per i loro diritti e per costruire un futuro migliore per tutti”

“Buongiorno a tutte le donne, che con il loro sorriso, la loro gentilezza e la loro sensibilità rendono la vita più bella”

“Buona festa a tutte le donne, che sono fonte di ispirazione e di speranza”

“Buongiorno a tutte le donne, che sono la forza e la gioia del mondo”

“Buongiorno e buona Festa alla mia cara [nome], donna forte, determinata e piena di talento”

“Buona festa alla mia meravigliosa [nome], che è una fonte di amore e di luce nella mia vita”

“Buongiorno e buona festa alla mia amata [nome], che è la donna più bella e speciale che io conosca”

Curiosità

Ecco alcune curiosità sulla Festa della Donna:

La Festa si celebra in tutto il mondo l’8 marzo. Questa data è stata scelta per ricordare due eventi storici che hanno avuto un ruolo importante nella lotta per i diritti delle donne: L’incendio della fabbrica Cotton di New York, avvenuto il 8 marzo 1911, in cui persero la vita 129 donne. Questo evento fu un importante catalizzatore per le lotte delle donne operaie per le migliori condizioni di lavoro; La Rivoluzione di Febbraio in Russia, iniziata il 23 febbraio 1917, secondo il calendario giuliano allora in vigore, che cade l’8 marzo nel calendario gregoriano. In questa rivoluzione, le donne ebbero un ruolo importante e la loro mobilitazione fu determinante per la caduta dello zar.

La Festa della donna è stata istituita ufficialmente dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1977;

In Italia, la Festa della donna fu celebrata per la prima volta nel 1922;

Il simbolo della Festa della Donna è la mimosa, un fiore giallo che è disponibile in questo periodo dell’anno ed è relativamente economico;

In alcuni Paesi, è un giorno festivo.