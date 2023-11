Caldo anomalo sulle Alpi occidentali: picchi di +24°C in quota, fiumi ingrossati per la fusione della neve

MeteoWeb

Situazione particolare quella che si trovano ad affrontare le Alpi occidentali: dopo la neve caduta nei giorni scorsi, un caldo anomalo sta colpendo la zona tra Piemonte e Valle d’Aosta, con temperature di oltre +23°C in quota che stanno rapidamente sciogliendo la neve e causando un innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua. È stata una giornata dal sapore tardo primaverile in quota sulle montagne del Piemonte, dove si sono superati i +20°C per effetto del Foehn. Alcuni fondovalle hanno raggiunto i +22-24°C tra Torinese e Cuneese e addirittura fino a +20°C ad oltre mille metri di quota.

Tra le località più calde di oggi in Piemonte, spiccano Demonte con +23,8°C, Chiomonte con +23,5°C (eguagliato il record del novembre 2015), +22,3°C a Chiusa Pesio e Roure, +22°C a Pamparato, +21,8°C a Entracque, +21,5°C a San Damiano Macra e Peveragno, +21,3°C a Villar Pellice (dati di “Centro Meteo Piemonte”). In Valle d’Aosta, +20,4°C registrati a Jovençan (628 metri s.l.m).

Lo zero termico ben superiore ai 3000 metri sta favorendo un rapido e massiccio scioglimento della neve, che sta ingrossando i fiumi della zona. Addirittura a La Thuile, in Valle d’Aosta, solo oggi si sono sciolti 50cm di neve. La Dora di La Thuile ha superato il livello di guardia, con un livello idrometrico di 1,18 metri. Proprio in Valle d’Aosta, a causa di queste condizioni, è stata emessa allerta arancione per rischio valanghe e gialla per rischio esondazione della Dora e di altri torrenti.

