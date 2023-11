Caldo anomalo e Foehn in Piemonte: torna lo spettacolo delle nubi iridescenti | FOTO

MeteoWeb

Si rinnova lo spettacolo delle “nuvole multicolorate” in Piemonte, così come successo pochi giorni fa. Si tratta del bellissimo fenomeno delle nubi iridescenti, osservate anche oggi da diverse località del Torinese, come Lanzo e Cafasse. Il meteo di questi giorni in Piemonte continua ad offrire caldo anomalo e forte vento di Foehn, con l’umidità che in molte località è addirittura al 10%. Nel pomeriggio-sera di oggi, il Foehn soffierà con raffiche localmente molto forti. Il vento è anche responsabile di un temporaneo e sensibile rialzo delle temperature, con valori massimi fino a +17-20°C anche intorno ai 700-1.000 metri. Segnaliamo, per esempio, +20°C a Barge (circa 950 metri s.l.m.), San Damiano Macra (1000 metri di quota), Paesana (600 metri), +18°C a Bobbio Pellice (1300 metri), Salbertrand (1000 metri), Noasca (1000 metri), Demonte (quasi 800 metri).

Tornando alle nubi iridescenti, è un fenomeno che solitamente appare vicino al sole o alla Luna. Il raro fenomeno è causato da piccole goccioline d’acqua o piccoli cristalli di ghiaccio presenti nell’atmosfera che disperdono la luce. L’iridescenza appare sotto forma di zone colorate irregolari sulle nubi medie poste attorno al sole o alla Luna. I colori dipendono dalle dimensioni delle goccioline d’acqua e dall’angolo di osservazione. Il blu, che compare sempre nella zona interna rispetto alla provenienza della luce, è il colore dominante, seguito dal verde e dal rosso. I migliori effetti cromatici sono generati da nubi composte da gocce molto piccole e uniformi, come quelle contenute negli altostrati o negli altocumuli. Le nubi iridescenti molto vicine al sole, pur avendo colori più netti, sono osservabili con difficoltà a causa della luce abbagliante.

Anche se non comune, è un fenomeno che può essere osservato ovunque nel mondo, sia pur con maggiore frequenza nelle zone di montagna, propizie alla formazione di banchi di nubi medie. L’iridescenza crea tanto stupore e curiosità diffusa quando si manifesta al di sopra di zone densamente popolate.