Campi Flegrei, Manfredi: “massima attenzione evitando allarmismi”

In merito alla situazione nei Campi Flegrei, secondo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi è necessario “seguire le indicazioni della commissione Grandi Rischi che ha confermato la zona gialla sottolineando che, visto che il fenomeno è in evoluzione, è opportuno rafforzare ancora di più il monitoraggio che è già presente e che eventualmente potrà anche verificarsi una evoluzione del fenomeno. Però questo è quello che noi già sapevamo“. Il primo cittadino ha commentato le parole del Ministro Musumeci che ha fatto riferimento ad un eventuale passaggio all’allerta arancione. Secondo Manfredi “è molto importante seguire questi processi, questo fenomeno, con massima attenzione ma anche con prudenza per evitare che si crei allarmismo. Purtroppo c’è, giustamente, grande sensibilità anche se i dati ci dicono che la situazione è sotto controllo. Perciò, attenzione, prudenza ma anche serenità“.