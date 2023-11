Cielo terso al tramonto: le Valli di Comacchio e le Alpi viste dall’aereo | FOTO

MeteoWeb

Il sopraggiungere delle temperature fredde durante il fine settimana ha contribuito a migliorare la qualità dell’aria nel Paese, offrendo uno spettacolo di straordinaria visibilità. Numerosi italiani hanno avuto l’opportunità di ammirare un panorama eccezionale, consentendo loro di vedere chiaramente le cime montuose più remote. Ciò in contrasto con la situazione precedente, in cui per lungo tempo non era stato possibile godere di una simile chiarezza visiva a causa di polveri sottili, nebbia e particelle di sabbia provenienti dal Sahara che avevano avvolto l’atmosfera del Mediterraneo centrale per mesi.

In questo contesto, il nostro lettore Paolo Barzaghi ci segnala delle splendide immagini, che ritraggono il tramonto visto dall’aereo Ancona-Monaco di Baviera, scattate domenica scorsa, dove si possono scorgere le Valli di Comacchio ed in lontananza le Alpi.

