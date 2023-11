Clima: ottobre 2023 il più caldo mai registrato nel mondo, precipitazioni sopra la media in gran parte d’Europa

MeteoWeb

Il mese di ottobre 2023 è stato l’ottobre più caldo mai registrato a livello globale, con una temperatura media dell’aria superficiale di +15,30°C, 0,85°C al di sopra della media del periodo 1991-2020 per ottobre e 0,40°C al di sopra del precedente ottobre più caldo, nel 2019. L’anomalia della temperatura globale per ottobre 2023 è stata la seconda più alta tra tutti i mesi nel set di dati ERA5, dietro a settembre 2023. Sono i dati rilevati dal servizio Copernicus Climate Change (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea con finanziamenti dell’Ue, che pubblica regolarmente bollettini climatici mensili che riportano i cambiamenti osservati nelle temperature globali dell’aria superficiale e del mare.

Il mese di ottobre nel suo complesso è stato di 1,7°C più caldo rispetto a una stima della media di ottobre per il periodo 1850-1900.

Per l’anno solare fino ad oggi, da gennaio a ottobre, la temperatura media globale per il 2023 è la più alta mai registrata, 1,43°C superiore alla media preindustriale del periodo 1850-1900 e 0,10°C superiore alla media dei dieci mesi del 2016. Attualmente l’anno solare più caldo mai registrato.

Per l’Europa, l’ottobre 2023 è stato il quarto ottobre più caldo mai registrato, 1,30°C in più rispetto alla media del periodo 1991-2020.

La temperatura media della superficie del mare per ottobre sopra i 60 di latitudine Nord e Sud, è stata di +20,79°C, la più alta mai registrata per ottobre. Le condizioni di El Niño hanno continuato a svilupparsi nel Pacifico equatoriale, sebbene le anomalie rimangano inferiori a quelle raggiunte in questo periodo dell’anno durante lo sviluppo degli eventi storicamente forti del 1997 e del 2015.

Samantha Burgess, vicedirettrice del Copernicus Climate Change Service (C3S), ha affermato: “l’ottobre 2023 ha visto eccezionali anomalie di temperatura, dopo quattro mesi in cui i record della temperatura globale sono stati cancellati. Possiamo dire con quasi certezza che il 2023 sarà il più caldo“.

Precipitazioni

Nell’ottobre 2023, le precipitazioni sono state superiori alla media in gran parte d’Europa. La tempesta Babet ha colpito il Nord Europa e la tempesta Aline ha colpito il Portogallo e la Spagna, provocando forti precipitazioni e inondazioni.

Al di fuori dell’Europa, le condizioni sono state più piovose della media in diverse regioni, tra cui: il sud-ovest del Nord America, parti della Penisola Arabica, regioni dell’Asia centrale e della Siberia, sud-est della Cina, Brasile, Nuova Zelanda e regioni dell’Africa meridionale. Tali condizioni sono state spesso associate al transito di cicloni che hanno provocato forti piogge e danni ingenti.

Le condizioni sono state più asciutte della media negli Stati Uniti meridionali e in parti del Messico entrambe colpite da siccità, nelle regioni dell’Asia centrale e orientale e nella maggior parte dell’emisfero meridionale extratropicale, compresa l’Australia.

Ghiaccio marino

Ottobre 2023 ha segnato il sesto mese consecutivo in cui l’estensione del ghiaccio marino antartico è rimasta a livelli record per il periodo dell’anno, con un valore mensile inferiore dell’11% alla media. L’estensione del ghiaccio marino artico ha raggiunto il settimo valore più basso nel mese di ottobre, al 12% sotto la media.