Clima, la questione “Loss & Damage” e il caso della Cina: pagherà le “perdite e i danni” del cambiamento climatico?

MeteoWeb

Alla scorsa Conferenza annuale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP27) si è discusso molto del fondo “Loss & Damage” (“Perdita e Danni”) e questo sarà uno dei temi fondamentali anche alla prossima COP28, che si terrà a Dubai da fine novembre. Il tema “Loss & Damage” solleva apertamente la questione dello status della Cina come cosiddetto Paese in via di sviluppo. “La domanda è: la Cina contribuirà al nuovo Fondo per perdite e danni? Ammesso che riescano mai a farlo funzionare. Sembra ovvio che dovrebbero farlo, e molti Paesi lo chiedono, compresi gli Stati Uniti”, scrive in un articolo su Cfact il Dott. David Wojick, analista indipendente che lavora nei campi di scienza, tecnologia e politica. “La Cina è il più grande emettitore di CO 2 al mondo, giusto? Produce più elettricità di Stati Uniti, UE e Regno Unito messi insieme, principalmente bruciando miliardi di tonnellate di carbone all’anno. Cosa potrebbe essere più semplice? Ebbene, risulta essere davvero complicato, per ragioni legali”, continua Wojick.

“La COP28 è la 28esima Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1992, il grande trattato sul clima sottoscritto da tutti. Il fulcro di questo massiccio trattato è la divisione tra Paesi sviluppati e in via di sviluppo. La Cina era poverissima nel 1992, quindi ovviamente è sulla lista dei Paesi in via di sviluppo. Oggi sono la potenza industriale del mondo, ma l’elenco non è stato modificato”, evidenzia Wojick. “Anche il Fondo “Loss & Damage” è soggetto a questo trattato, quindi dovrebbe accettare denaro dai Paesi sviluppati e distribuirlo a quelli in via di sviluppo. Pertanto, non è previsto alcun pagamento da parte della Cina, un punto che la Cina ripete felicemente all’infinito”, continua.

“La soluzione ovvia è modificare il trattato sul clima delle Nazioni Unite per riflettere la realtà, ma sarebbe un compito quasi impossibile, soprattutto perché qualsiasi Paese membro della COP può porre il veto a qualsiasi modifica. Infatti, quando si guarda l’elenco dei grandi Paesi emettitori di CO 2 , diventa subito evidente che non stiamo parlando solo della potente Cina. Grazie al meraviglioso progresso economico registrato negli ultimi 20 anni, un buon numero di questi Paesi in via di sviluppo ora emettono molto più di alcuni Paesi sviluppati”, scrive Wojick. “La Cina è al primo posto nelle emissioni di CO 2 , ma l’India è terza, l’Iran è ottavo, l’Indonesia è decima, il Brasile è dodicesimo, il Messico tredicesimo e così via. Basare chi paga sulle emissioni aprirebbe un vaso di Pandora pieno di dispute impossibili”.

Wojick sottolinea che “la copertura mediatica è, come al solito, senza speranza. Questo problema non riceve quasi nessuna attenzione. Più in generale, la loro intera prospettiva è sbagliata poiché continuano a dire che il passo successivo è appianare i dettagli. Ma non è così. Chi paga, quanto e a chi non sono dettagli. Sono le questioni fondamentali, decisive. La questione che attira tutta l’attenzione, se sia la Banca Mondiale a gestire il denaro o un nuovo fondo delle Nazioni Unite, è insignificante in confronto”, sostiene Wojick.

“Un’altra enorme confusione da parte della stampa è quella che descrive ripetutamente il “Loss & Damage” come i Paesi ricchi che pagano per i danni climatici che stanno causando. La versione più green è chiamarle “riparazioni”. Non c’è nulla riguardo alla causalità o alla responsabilità nel testo delle Nazioni Unite. Sembra un accordo con cui i Paesi sviluppati inviano aiuti a quelli in via di sviluppo per una causa specifica, ovvero il clima che ha causato perdite e danni. Questo linguaggio privo di responsabilità è stato un requisito per gli Stati Uniti e alcuni altri Paesi sviluppati per accettare di dare il via al tentativo di creare un fondo di qualche tipo”, continua Wojick, che dubita che questo fondo verrà mai istituito.

“Nel frattempo, la questione dei pagamenti da parte della Cina sembra piuttosto impossibile. La Cina ha affermato che non vuole alcun aiuto, ma ciò non risolve il fatto evidente che è di gran lunga il più grande emettitore di CO 2 al mondo. Sembra tutto piuttosto divertente a questo punto”, conclude con sarcasmo David Wojick.